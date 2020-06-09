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Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
2020-06-09T14:00
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анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России

13:51 09.06.2020 (обновлено: 14:00 09.06.2020)
589
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России снижается, надеемся, что оздоровительные кампании к 1 июля начнет большее количество субъектов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день динамическая ситуация у нас стабильная, неуклонное снижение ежедневного количества регистрируемых случаев есть, поэтому мы надеемся, что к 1 июля значительное количество, превалирующее количество субъектов РФ могут начать работу загородных оздоровительных учреждений в нынешнюю летнюю оздоровительную кампанию", - сказала Попова на совещании председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями субъектов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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