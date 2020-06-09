Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Антитеррористическая защита гидротехнических сооружений и объектов водного транспорта на Северо-Западе России осуществляется с многочисленными нарушениями, это происходит на фоне возрастающих рисков незаконного вмешательства в работу этих объектов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Антитеррористическая защита гидротехнических сооружений и объектов водного транспорта на Северо-Западе России осуществляется с многочисленными нарушениями, это происходит на фоне возрастающих рисков незаконного вмешательства в работу этих объектов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Он выступил во вторник на проходящем в формате видеоконференции совещании по вопросам безопасности в Северо-Западном федеральном округе РФ. Одним из вопросов повестки совещания стали меры по обеспечению антитеррористической защищенности гидротехнических сооружений и безопасности на водных объектах.

"Что касается обеспечения безопасности на водных объектах, анализ оперативной обстановки свидетельствует об усиливающихся рисках совершения провокаций и актов незаконного вмешательства в деятельность водного транспорта", - сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ.

"Несмотря на то что за последние два года в Северо-Западном федеральном округе не допущено преступлений террористической направленности и актов незаконного вмешательства в работу гидротехнических сооружений и объектов водного транспорта, контрольно-надзорными и правоохранительными органами фиксируются многочисленные нарушения требований к антитеррористической защищенности этих объектов", - отметил секретарь Совбеза.

Так, в 2019 году органы прокуратуры в округе выявили около 9 тысяч нарушений, основными из которых стали затягивание сроков категорирования и утверждения паспортов безопасности объектов ГТС, их недостаточная оснащенность инженерно-техническими средствами охраны, несоблюдение процедур проведения досмотровых и охранных мероприятий, а также занижение категории безопасности объектов, сообщил Патрушев.

По его словам, нередко снижается категория безопасности гидроузлов, что значительно смягчает требования к техническим средствам охраны и режиму антитеррористической защищенности. Также имеются трудности, связанные с проведением инвентаризации гидротехнических сооружений и объектов водного транспорта, выявлением и постановкой на учет бесхозных ГТС.

Кроме того, физическое и моральное старение морского и речного флота способствуют увеличению числа аварийных происшествий, отметил Патрушев.

"В этих условиях важно добиться соблюдения всеми судовладельцами, включая собственников маломерных судов, установленных требований безопасности при эксплуатации судов и перевозке пассажиров, обеспечить должную регистрацию пассажиров и грузов", - сказал он.

По словам секретаря СБ, необходимо усилить контроль за выполнением планов обеспечения транспортной безопасности объектов водного транспорта, привести в порядок портовые сооружения, навигационное оборудование, обеспечить квалифицированную подготовку капитанов, лоцманов и членов судовых экипажей.