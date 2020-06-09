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В Минздраве отметили рост числа доноров в России
2020-06-09T13:46
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве отметили рост числа доноров в России

13:46 09.06.2020
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Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения РФ Татьяна Гапонова отметила рост количества доноров в России с конца марта.
"На сегодняшний день мы видим, что ситуация не просто выровнялась, а есть тенденция к росту числа донаций, и, безусловно, это результат работы всех организаций службы крови и всех тех мер, которые направлены и которые убеждают доноров, что прийти на станцию и сдать кровь – это безопасно для их здоровья", - рассказала Гапонова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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По ее словам, для того чтобы собрать актуальную информацию и быть уверенными, что пациенты получают компоненты крови в достаточном количестве, и медицинская помощь по всем профилям может оказываться без каких-то ограничений, проводился ежедневный мониторинг всех станций переливания крови всех субъектов РФ.
"В начале мониторинга в конце марта общее число доноров несколько снизилось по сравнению с настоящим временем, по сравнению с прошлым годом. Это была первая реакция наших доноров на эту ситуацию. Однако мы видим, что катастрофического снижения или какого-то явного падения все-таки не произошло", - пояснила она.
Гапонова отметила, что оказалось стабильно количество донаций и цельной крови, и тромбоцитов, однако донации плазмы было существенно меньше.
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"А вот сейчас это связано и с тем, что доноров достаточно на станциях переливания крови, и с внедрением новых методических рекомендаций по лечению COVID-инфекций именно плазма от переболевших лиц является одним из методов лечения тех, кто сейчас страдает от COVID-инфекции. Поэтому плазму стали заготавливать сейчас активно. На многих станциях уже во многих субъектах введено тестирование доноров на антитела COVID-инфекции. По нашим данным, порядка от 8% до 10% здоровых доноров, наших регулярных доноров, уже имеют в достаточно защитном титре антитела, и эта плазма может быть использована", - уточнила эксперт.
Также она подчеркнула, что донорская кровь и ее компоненты не являются механизмом для передачи новой коронавирусной инфекции, поэтому все мероприятия в основном направлены на то, чтобы сохранить здоровье самих доноров, для того чтобы не допустить на станцию тех, кто может быть источником инфекции для других людей.
"Поэтому это, конечно, и измерение температуры… все средства защиты – маски, перчатки, это средства для обработки рук, это другой режим обработки дверных ручек, помещений. То есть действительно персонал станции делает все, что необходимо, для того чтобы те, кто к нам пришли безвозмездно сдать свою кровь и помочь другим людям, не нанесли ущерб своему здоровью", - заключила Гапонова.
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Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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