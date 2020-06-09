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В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце
2020-06-09T15:52
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В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце

13:42 09.06.2020 (обновлено: 15:52 09.06.2020)
3083
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков рассказал, как коронавирус влияет на сердце.
"Конечно, отсроченные реакции тоже будут, потому что вирус, как мы узнали совсем недавно (это данные, по-моему, двух-трехдневной давности), может размножаться и в миокарде, мышце сердца", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Академик добавил, что можно ожидать увеличения числа вирусных миокардитов (это уже наблюдалось в ходе эпидемии), но есть и отсроченные случаи.
По его словам, примерно у 45 процентов пациентов, которые лежали в его клинике с COVID-19, наблюдались различные нарушения ритма сердца.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Юрий БеленковКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукОбщество
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