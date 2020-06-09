https://ria.ru/20200609/1572683283.html
В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце
2020-06-09T13:42
2020-06-09T15:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
юрий беленков
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1200x0_80_0_0_a71a9d276deb3787dc96e6b00e23a6b5.jpg
https://ria.ru/20200526/1572026756.html
4
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200609/1572683283.html?chat_room_id=1572683283
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1200x0_80_0_0_a71a9d276deb3787dc96e6b00e23a6b5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:309:2048:1845_1200x0_80_0_0_e14ba5d9a2a082e9ba030348ffe4124b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:0:2048:2048_1200x0_80_0_0_3ca225658f71fe4407dea75effa965a3.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юрий беленков, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, общество
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Академик РАН
, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков
рассказал, как коронавирус влияет на сердце.
"Конечно, отсроченные реакции тоже будут, потому что вирус, как мы узнали совсем недавно (это данные, по-моему, двух-трехдневной давности), может размножаться и в миокарде, мышце сердца", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Академик добавил, что можно ожидать увеличения числа вирусных миокардитов (это уже наблюдалось в ходе эпидемии), но есть и отсроченные случаи.
По его словам, примерно у 45 процентов пациентов, которые лежали в его клинике с COVID-19, наблюдались различные нарушения ритма сердца.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.