В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце

"Конечно, отсроченные реакции тоже будут, потому что вирус, как мы узнали совсем недавно (это данные, по-моему, двух-трехдневной давности), может размножаться и в миокарде, мышце сердца", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".