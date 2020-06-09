У историка Соколова появился еще один адвокат

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. У обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова появился еще один адвокат, в связи с чем Октябрьский районный суд отложил заседание до следующей недели, передаёт корреспондент РИА Новости.
Во вторник суд начал рассмотрение дела по существу. На заседании выяснилось, что, помимо Александра Почуева, у Соколова заключён договор на защиту с Сергеем Лукьяновым, который только подключился к делу.
"Для меня важно, чтобы мой адвокат Сергей Лукьянов как можно быстрее ознакомился с вещдоками. Прошу, чтобы его как можно быстрее допустили до этого", - сказал Соколов.
"Отложить заседание на 15 июня в 15.00 и удовлетворить ходатайство адвоката о знакомстве с вещдоками", - объявила судья Юлия Максименко.
Планировалось, что на сегодняшнем заседании будет оглашено обвинительное заключение.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.