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У историка Соколова появился еще один адвокат
2020-06-09T13:43
олег соколов (доцент спбгу)
александр почуев (адвокат)
анастасия ещенко
убийство девушки доцентом спбгу
сергей лукьянов
санкт-петербург
происшествия
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олег соколов (доцент спбгу), александр почуев (адвокат), анастасия ещенко, убийство девушки доцентом спбгу, сергей лукьянов, санкт-петербург, происшествия

У историка Соколова появился еще один адвокат

13:43 09.06.2020
861
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. У обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова появился еще один адвокат, в связи с чем Октябрьский районный суд отложил заседание до следующей недели, передаёт корреспондент РИА Новости.
Во вторник суд начал рассмотрение дела по существу. На заседании выяснилось, что, помимо Александра Почуева, у Соколова заключён договор на защиту с Сергеем Лукьяновым, который только подключился к делу.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Вчера, 12:24
Защита Соколова планирует обнародовать видео ссоры накануне убийства
"Для меня важно, чтобы мой адвокат Сергей Лукьянов как можно быстрее ознакомился с вещдоками. Прошу, чтобы его как можно быстрее допустили до этого", - сказал Соколов.
"Отложить заседание на 15 июня в 15.00 и удовлетворить ходатайство адвоката о знакомстве с вещдоками", - объявила судья Юлия Максименко.
Планировалось, что на сегодняшнем заседании будет оглашено обвинительное заключение.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
Олег Соколов
26 мая, 12:55
Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения
3010212
Обсудить 1
Олег Соколов (доцент СПбГУ)Александр Почуев (адвокат)Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУСергей ЛукьяновСанкт-ПетербургПроисшествия
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