Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом

КЕМЕРОВО, 9 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией 25 пожилых людей – жителей пансионата и одного сотрудника персонала – произошло в пансионате "Здоровье", сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем аккаунте в Instagram.
Сообщалось, что по данным на вторник, в Кузбассе выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 29 из которых – в Новокузнецке. По информации регионального Роспотребнадзора, 26 человек заразились в пансионате, 25 из них – пожилые жители учреждения и один сотрудник. Первого июня сообщалось о заражении 26 пожилых жителей в пансионате "Уютный" города Новокузнецка. Прокуратура по данному факту организовала проверку. По данным Роспотребнадзора, новое массовое заражение пожилых людей произошло в пансионате, учредителем которого является учредитель пансионата "Уютный".
"Вспышка произошла в пансионате "Здоровье" (Бугарева, 22в). По данному происшествию ведется служебное расследование", – написал Кузнецов.
Глава города уточнил, что с начала пандемии в Новокузнецке зарегистрирован 331 случай заражения коронавирусом, 310 из которых в Новокузнецке и 17 в Новокузнецком районе, четыре человека умерли, 121 выздоровел.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10 048 человек.
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