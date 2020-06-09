Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня

ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости. Четвертый вывозной рейс из Четвертый вывозной рейс из Парижа Москву состоится 12 июня, сообщается на сайте российского посольства во Франции

Первый рейс из Парижа в Санкт-Петербург и Москву вылетел 19 мая. Ещё два самолета осуществили перелет из Парижа в Москву 29 мая и 5 июня.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию , вылет рейса SU2459 Париж – Москва запланирован на 12 июня 2020 года в 18:05 (по местному времени)", - говорится в сообщении.

В посольстве обращают внимание, что первоначальное время вылета в 11:30 было изменено на 18:05. Рейс будет выполняться из аэропорта Руасси – Шарль-де-Голль.

"Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на портале Госуслуг", - отмечается в сообщении посольства.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.