https://ria.ru/20200609/1572681735.html
Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
2020-06-09T13:28
2020-06-09T13:29
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ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости.
Четвертый вывозной рейс из Парижа
в Москву
состоится 12 июня, сообщается на сайте российского посольства во Франции
.
Первый рейс из Парижа в Санкт-Петербург
и Москву вылетел 19 мая. Ещё два самолета осуществили перелет из Парижа в Москву 29 мая и 5 июня.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию
, вылет рейса SU2459 Париж – Москва запланирован на 12 июня 2020 года в 18:05 (по местному времени)", - говорится в сообщении.
В посольстве обращают внимание, что первоначальное время вылета в 11:30 было изменено на 18:05. Рейс будет выполняться из аэропорта Руасси – Шарль-де-Голль.
Отмечается, что возможен для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Мордовия, Ульяновской области
, Калининградской области, Пермского края
, Иркутской области, Мурманской области
, Кировской области, Саратовской области
.
"Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на портале Госуслуг", - отмечается в сообщении посольства.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.