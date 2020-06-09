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Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
2020-06-09T13:29
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Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня

13:28 09.06.2020 (обновлено: 13:29 09.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости. Четвертый вывозной рейс из Парижа в Москву состоится 12 июня, сообщается на сайте российского посольства во Франции.
Первый рейс из Парижа в Санкт-Петербург и Москву вылетел 19 мая. Ещё два самолета осуществили перелет из Парижа в Москву 29 мая и 5 июня.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса SU2459 Париж – Москва запланирован на 12 июня 2020 года в 18:05 (по местному времени)", - говорится в сообщении.
В посольстве обращают внимание, что первоначальное время вылета в 11:30 было изменено на 18:05. Рейс будет выполняться из аэропорта Руасси – Шарль-де-Голль.
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Отмечается, что возможен для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области, Пермского края, Иркутской области, Мурманской области, Кировской области, Саратовской области.
"Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на портале Госуслуг", - отмечается в сообщении посольства.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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