В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Грузоподъемность тяжелой ракеты "Ангара" при пуске с космодрома Восточный на 500 килограммов выше, чем с находящегося севернее Плесецка, это дает значительную финансовую выгоду, сообщил генконструктор КБ "Салют" (входит в Центр Хруничева - производитель ракеты) Сергей Кузнецов журналистам в Москве.
"При цене пуска по 20 тысяч долларов за килограмм это дает плюс 10 миллионов долларов. С каждого пуска мы сможем получать эти деньги", - сказал он.
Речь идет о носителе "Ангара-А5", но после модернизации до версии "Ангара-А5М" грузоподъёмность ракеты вырастет с 24 тонн на низкую околоземную орбиту до 27 тонн, отметил Кузнецов.
Первый запуск "Ангары-5" с Восточного намечен на 2023 год.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".