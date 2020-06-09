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РИА Наука
2020-06-09T13:27
https://ria.ru/20200609/1572681622.html
В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
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РИА Новости

В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного

13:27 09.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкРакета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Грузоподъемность тяжелой ракеты "Ангара" при пуске с космодрома Восточный на 500 килограммов выше, чем с находящегося севернее Плесецка, это дает значительную финансовую выгоду, сообщил генконструктор КБ "Салют" (входит в Центр Хруничева - производитель ракеты) Сергей Кузнецов журналистам в Москве.
"При цене пуска по 20 тысяч долларов за килограмм это дает плюс 10 миллионов долларов. С каждого пуска мы сможем получать эти деньги", - сказал он.
Речь идет о носителе "Ангара-А5", но после модернизации до версии "Ангара-А5М" грузоподъёмность ракеты вырастет с 24 тонн на низкую околоземную орбиту до 27 тонн, отметил Кузнецов.
Первый запуск "Ангары-5" с Восточного намечен на 2023 год.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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РИА НаукаПлесецк (космодром)Сергей Кузнецов (архитектор)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Москва
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