Госдума приняла закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов

Данная система предназначена для получения, обработки, хранения и представления информации о происхождении и обращении драгоценных металлов и камней, изделий из них, а также организации спецучета. Она создается в целях обеспечения их прослеживаемости, подтверждения подлинности и легальности происхождения.

Кроме того, в целях сокращения административной нагрузки на отечественных производителей ювелирных изделий законом предусмотрен добровольный порядок опробования и клеймения ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства независимо от их массы. Сейчас добровольный порядок предусмотрен лишь для таких изделий массой не более трех граммов. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.