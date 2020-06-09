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Туризм
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Власти Таиланда планируют сменить туристический имидж страны
2020-06-09T14:27
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, тайвань, южная корея, япония, таиланд

Власти Таиланда планируют сменить туристический имидж страны

14:27 09.06.2020
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© Фото : Александр АндреевХрам Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Власти Таиланда планируют сменить туристический имидж страны, сообщает TheThaiger.
Меры, предпринятые властями Таиланда в период пандемии, оказались довольно эффективными: среди 3100 заболевших погибли всего 58. И когда ограничения будут сняты, при привлечении гостей там планируют делать особый акцент на безопасном отдыхе.
"Мы займемся обновлением имиджа Таиланда – как безопасного места для спокойного отдыха", -— рассказали в Туристическом управлении страны.
В частности, планируется провести рекламную кампанию, направленную ​​на "богатых молодых путешественников". Особый интерес — к гостям из Китая, Южной Кореи, Гонконга, Японии и Тайваня. Тем более, что эти страны также успешно справляются с коронавирусом.
Кроме того, кабинет министров разрабатывает меры поддержки для внутреннего туризма – число местных жителей, отдыхающих в стране в несезон – с июля по октябрь — должно увеличиться.
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