https://ria.ru/20200609/1572679738.html
Власти Таиланда планируют сменить туристический имидж страны
2020-06-09T14:27
2020-06-09T14:27
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
тайвань
южная корея
япония
таиланд
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, тайвань, южная корея, япония, таиланд
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости.
Власти Таиланда планируют сменить туристический имидж страны, сообщает
TheThaiger.
Меры, предпринятые властями Таиланда в период пандемии, оказались довольно эффективными: среди 3100 заболевших погибли всего 58. И когда ограничения будут сняты, при привлечении гостей там планируют делать особый акцент на безопасном отдыхе.
"Мы займемся обновлением имиджа Таиланда – как безопасного места для спокойного отдыха", -— рассказали в Туристическом управлении страны.
В частности, планируется провести рекламную кампанию, направленную на "богатых молодых путешественников". Особый интерес — к гостям из Китая, Южной Кореи, Гонконга, Японии и Тайваня. Тем более, что эти страны также успешно справляются с коронавирусом.
Кроме того, кабинет министров разрабатывает меры поддержки для внутреннего туризма – число местных жителей, отдыхающих в стране в несезон – с июля по октябрь — должно увеличиться.
В Таиланде уже введены сертификаты безопасности для отелей и ресторанов. Этот документ должен гарантировать, что заведение соответствует необходимым стандартам.
В гостиницах может появиться правило опечатывания номеров после проведения уборки и дезинфекции. В некоторых отелях число постояльцев может сократиться вдвое, чтобы гости могли соблюдать социальную дистанцию и чувствовать себя комфортно.