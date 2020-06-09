МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Власти Таиланда планируют сменить туристический имидж страны, Власти Таиланда планируют сменить туристический имидж страны, сообщает TheThaiger.

Меры, предпринятые властями Таиланда в период пандемии, оказались довольно эффективными: среди 3100 заболевших погибли всего 58. И когда ограничения будут сняты, при привлечении гостей там планируют делать особый акцент на безопасном отдыхе.

"Мы займемся обновлением имиджа Таиланда – как безопасного места для спокойного отдыха", -— рассказали в Туристическом управлении страны.

В частности, планируется провести рекламную кампанию, направленную ​​на "богатых молодых путешественников". Особый интерес — к гостям из Китая, Южной Кореи, Гонконга, Японии и Тайваня. Тем более, что эти страны также успешно справляются с коронавирусом.

Кроме того, кабинет министров разрабатывает меры поддержки для внутреннего туризма – число местных жителей, отдыхающих в стране в несезон – с июля по октябрь — должно увеличиться.

В Таиланде уже введены сертификаты безопасности для отелей и ресторанов. Этот документ должен гарантировать, что заведение соответствует необходимым стандартам.