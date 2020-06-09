Путин во вторник пообщается с главой Сбербанка и ростовским губернатором

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет несколько международных телефонных разговоров, а также пообщается с главой "Сбербанка" и ростовским губернатором, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин продолжит сегодня работать с регионами. Сегодня в режиме видеоконференции пообщается с главой Ростовской области Голубевым (Василием - ред.)", - рассказал Песков.
Также, по его словам, сегодня у Путина запланировано общение по телеконференции с руководителем "Сбербанка" Германом Грефом.
"Вы знаете, у них идет регулярное общение, регулярное совещание по всем направлениям работы "Сбербанка", как одной из крупнейших кредитно-финансовых организаций Российской Федерации", - отметил пресс-секретарь президента.
Кроме того, по словам Пескова, Путин во вторник проведет ряд телефонных разговоров. "Сегодня у президента будет большая активность в плане телефонной дипломатии", - пояснил он.