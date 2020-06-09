Путин во вторник пообщается с главой Сбербанка и ростовским губернатором

"Вы знаете, у них идет регулярное общение, регулярное совещание по всем направлениям работы "Сбербанка", как одной из крупнейших кредитно-финансовых организаций Российской Федерации", - отметил пресс-секретарь президента.

Кроме того, по словам Пескова, Путин во вторник проведет ряд телефонных разговоров. "Сегодня у президента будет большая активность в плане телефонной дипломатии", - пояснил он.