Голикова рассказала о мониторинге в организациях для детей-сирот

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В ходе общественного мониторинга выяснилось, что в 846 организациях для детей сирот и детей, нуждающихся в социальной реабилитации, COVID-19 отсутствует в 94% таких учреждений, заявила зампред правительства России Татьяна Голикова.
"Проведён общественный мониторинг ситуации в 846 организациях для детей сирот и детей, нуждающихся в социальной реабилитации. По данным мониторинга, в 94% организациях отсутствуют факты COVID-19 как у детей, так и у взрослых, что говорит об эффективности и своевременности мер, которые были приняты", - сказала Голикова в ходе совещания совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями субъектов РФ по актуальным вопросам поддержки детей и семей с детьми в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Она добавила, что с 1 апреля по 15 мая из почти 40 тысяч воспитанников организаций для детей сирот возвращены законным представителям почти 4,2 тысячи детей, также более 4 тысяч детей временно переданы в семьи на гостевой режим или предварительную опеку.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.