Голикова рассказала о мониторинге в организациях для детей-сирот

"Проведён общественный мониторинг ситуации в 846 организациях для детей сирот и детей, нуждающихся в социальной реабилитации. По данным мониторинга, в 94% организациях отсутствуют факты COVID-19 как у детей, так и у взрослых, что говорит об эффективности и своевременности мер, которые были приняты", - сказала Голикова в ходе совещания совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями субъектов РФ по актуальным вопросам поддержки детей и семей с детьми в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.