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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T13:01
https://ria.ru/20200609/1572679056.html
Голикова рассказала о мониторинге в организациях для детей-сирот
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Голикова рассказала о мониторинге в организациях для детей-сирот

13:01 09.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В ходе общественного мониторинга выяснилось, что в 846 организациях для детей сирот и детей, нуждающихся в социальной реабилитации, COVID-19 отсутствует в 94% таких учреждений, заявила зампред правительства России Татьяна Голикова.
"Проведён общественный мониторинг ситуации в 846 организациях для детей сирот и детей, нуждающихся в социальной реабилитации. По данным мониторинга, в 94% организациях отсутствуют факты COVID-19 как у детей, так и у взрослых, что говорит об эффективности и своевременности мер, которые были приняты", - сказала Голикова в ходе совещания совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями субъектов РФ по актуальным вопросам поддержки детей и семей с детьми в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Она добавила, что с 1 апреля по 15 мая из почти 40 тысяч воспитанников организаций для детей сирот возвращены законным представителям почти 4,2 тысячи детей, также более 4 тысяч детей временно переданы в семьи на гостевой режим или предварительную опеку.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТатьяна ГоликоваОбщество
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