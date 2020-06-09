Осужденный за убийство Галины Старовойтовой отозвал прошение об УДО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, отказался от условно-досрочного освобождения, следует из сообщения объединенной пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга.
В сообщении отмечается, что Дзержинский районный суд зарегистрировал соответствующее ходатайство Глущенко. Его рассмотрят 10 июня. Глущенко будет участвовать в заседании в режиме видеоконференцсвязи.
20 ноября 2018, 03:25Дело об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой
Ранее суд принял к производству ходатайство Глущенко об УДО и назначил заседание на 25 мая, но его отложили на 10 июня.
В 2015 году Октябрьский районный суд признал Глущенко виновным в организации преступления и посягательстве на жизнь государственного деятеля и приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа.
Депутат и правозащитник Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет по обвинению в организации убийства.
Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, предъявили лишь в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал подробные показания.
По словам Глущенко, заказчиком убийства был бизнесмен Владимир Барсуков, которого некоторые СМИ называют лидером Тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России. Глущенко рассказал, что, получив указание от Барсукова, подыскал исполнителей и контролировал подготовку к совершению преступления. В качестве мотива называлось намерение прекратить общественно-политическую деятельность Старовойтовой.