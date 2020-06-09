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2020-06-09T12:49
https://ria.ru/20200609/1572677978.html
Россия и Китай готовят Годы научно-технического сотрудничества
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РИА Новости

Россия и Китай готовят Годы научно-технического сотрудничества

12:49 09.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Проведение перекрестных годов научно-технического сотрудничества Китая и России не могут быть отменены из-за COVID-19, стороны ведут подготовку соответствующих мероприятий, сказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин объявили 2020-2021 годы перекрестными Годами научно-технического сотрудничества двух стран.
"Эпидемия COVID-19 представляет собой беспрецедентный вызов. Она также оказала большое влияние на первоначальный план мероприятий Годов научно-технического сотрудничества Китая и России, однако подобные перекрестные годы не могут быть отсрочены или отменены", - сказал посол в интервью РИА Новости.
По его словам, в настоящее время проводится соответствующая работа. Как добавил Чжан Ханьхуэй, во-первых, страны учредили оргкомитеты мероприятия, возглавляемые вице-премьерами двух государств, произошел обмен мнениями относительно списка предполагаемых мероприятий в рамках годов сотрудничества, подготовка к некоторым мероприятии уже началась.
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"Во-вторых, из-за эпидемии некоторые мероприятия, которые были запланированы на первую половину 2020 года, например, церемония открытия Годов научно-технического сотрудничества, пришлось отложить. В настоящее время стороны уже внесли изменения в мероприятия, которые были отложены из-за эпидемии. В-третьих, работы, которые были приостановлены из-за эпидемии, например, организация плана сотрудничества в рамках Годов, в настоящее время осуществляются согласно плану", - добавил дипломат.
Как сказал Чжан Ханьхуэй, в настоящий момент стороны проводят видеоконференции по различным вопросам, в том числе относительно своевременной организации церемонии открытия, а также будут вносить изменения в мероприятия, запланированные на второе полугодие 2020 года, в соответствии с развитием эпидемической ситуации. "Таким образом стороны всеми силами стараются свести влияние эпидемии на мероприятия к минимуму", - отметил он.
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По словам китайского посла, эпидемия COVID-19 оказала влияние на различные мероприятия, из-за чего потребовались новые формы и способы китайско-российского научно-технического сотрудничества, однако одновременно с этим эпидемия принесла и новые шансы.
"Перед лицом общего вызова — эпидемии COVID-19, в рамках Годов научно-технического сотрудничества в дальнейшем стороны будут усиливать научно-техническое сотрудничество в сфере общественного здравоохранения и биологической безопасности, делиться опытом по профилактике и контролю эпидемии, методами диагностики и лечения. Китайские и российские специалисты будут усиливать сотрудничество в сфере чудодейственных лекарственных средств, исследований и разработок вакцин, вносить общий вклад в защиту безопасности международного здравоохранения. Эпидемия также ускорила применение новых технологий, таких как искусственный интеллект, большие данные, видеоконференции, облачные вычисления", - добавил Чжан Ханьхуэй.
Как пояснил посол КНР, новые технологии, искусственный интеллект создали новые способы для работы и сотрудничества, все это определило новый курс для приоритетов и моделей китайско-российского научно-технического сотрудничества.
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"По мере глубоких радикальных перемен в структуре мировой экономики и политики в "постэпидемическую" эпоху, нам необходимо совместно использовать высокий уровень китайско-российских отношений, чтобы создать настоящую и эффективную систему сотрудничества, способствовать взаимодействию и слиянию соответствующих производственных цепочек Китая и России", - сказал он.
"Совместно строить экологическую промышленность, основанную на новых технологиях, выходить на собственный путь развития инновационного сотрудничества Китая и России, предоставлять научно-техническую поддержку для восстановления и развития экономик и социального прогресса двух стран в новых условиях", - добавил Чжан Ханьхуэй.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РоссияЧжан ХаньхуэйСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитай
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