Зюганов назвал ЧП с разливом топлива в Норильске экологическим Чернобылем

"Две тяжелейшие техногенные катастрофы: на железной дороге в сторону Мурманска и в Заполярье еще нам все аукнутся. Это своего рода экологический Чернобыль, но это свидетельствует о том, что не услышала ни власть, ни правительство, я 10 раз выступал в Государственной думе, начинал с того, что износ оборудования зашкалил все мыслимые и немыслимые пределы: только в газовой промышленности он превысил 55-60%, и никакой реакции", - сказал Зюганов журналистам.