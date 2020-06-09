В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1089

"За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай COVID-19, было проведено 1730 тестов", - сообщается на сайте центра.

В целом с начала эпидемии в республике проведены 120052 анализа на коронавирус, COVID-19 подтвержден у 1089 человек, 794 пациента выздоровели, 26 скончались.