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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T12:27
https://ria.ru/20200609/1572676564.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1089
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1036x0_80_0_0_6281c9bbc9849fc678cdbc9883f03335.jpg
РИА Новости

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1089

12:27 09.06.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 9 июн — РИА Новости. Один случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Латвии за сутки, общее число выявленных заболевших составило 1089, сообщил во вторник Центр профилактики и контроля заболеваний.
"За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай COVID-19, было проведено 1730 тестов", - сообщается на сайте центра.
В целом с начала эпидемии в республике проведены 120052 анализа на коронавирус, COVID-19 подтвержден у 1089 человек, 794 пациента выздоровели, 26 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
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