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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-09T12:27
https://ria.ru/20200609/1572676516.html
Россияне поддержат поправки в Конституцию, считает Матвиенко
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_0:35:3071:1762_1036x0_80_0_0_8ab5b020a742e05a9a7891f7abbd3070.jpg
РИА Новости

Россияне поддержат поправки в Конституцию, считает Матвиенко

12:27 09.06.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Россияне на голосовании 1 июля поддержат изменения в Конституцию РФ, включая социальный блок, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку. Это наша непреходящая ценность. То, что нас объединяет и то, чем мы по-настоящему дорожим", - сказала спикер во вторник на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
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Поэтому, по ее словам, совершенно закономерно и справедливо, что поправками в конституцию определено: дети являются "важнейшим приоритетом государственной политики".
"Абсолютно убеждена, что первого июля это положение обновленной конституции, как и другие, получит всенародную поддержку", - отметила спикер.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюВалентина МатвиенкоВладимир ПутинОбщество
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