Россияне поддержат поправки в Конституцию, считает Матвиенко

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Россияне на голосовании 1 июля поддержат изменения в Конституцию РФ, включая социальный блок, считает спикер Совфеда Россияне на голосовании 1 июля поддержат изменения в Конституцию РФ, включая социальный блок, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко

"Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку. Это наша непреходящая ценность. То, что нас объединяет и то, чем мы по-настоящему дорожим", - сказала спикер во вторник на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Поэтому, по ее словам, совершенно закономерно и справедливо, что поправками в конституцию определено: дети являются "важнейшим приоритетом государственной политики".

"Абсолютно убеждена, что первого июля это положение обновленной конституции, как и другие, получит всенародную поддержку", - отметила спикер.