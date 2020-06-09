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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T12:25
https://ria.ru/20200609/1572676354.html
В Петербурге число излечившихся от COVID-19 превысило восемь тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

В Петербурге число излечившихся от COVID-19 превысило восемь тысяч

12:25 09.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Количество выздоровевших пациентов с коронавирусом в Петербурге превысило 8 тысяч человек, что составляет более 40% от общего числа заразившихся с начала эпидемии, следует из данных городского оперштаба.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге (выявлено) 19 153 случая заражения COVID-19. Умерло 433 человека. Выздоровело 8101 человек", - говорится в сообщении.
Как уточняет оперштаб, прирост за сутки составил 318 случаев, при этом на коронавирус было обследовано около 18,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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