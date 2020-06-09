В Петербурге число излечившихся от COVID-19 превысило восемь тысяч

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Количество выздоровевших пациентов с коронавирусом в Петербурге превысило 8 тысяч человек, что составляет более 40% от общего числа заразившихся с начала эпидемии, следует из данных городского оперштаба.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге (выявлено) 19 153 случая заражения COVID-19. Умерло 433 человека. Выздоровело 8101 человек", - говорится в сообщении.
Как уточняет оперштаб, прирост за сутки составил 318 случаев, при этом на коронавирус было обследовано около 18,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.