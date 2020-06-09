Защита Соколова планирует обнародовать видео ссоры накануне убийства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, планирует заявить ходатайство о приобщении к делу видеозаписи с ссорой влюбленных, сообщил адвокат Александр Почуев.
"Это видеозапись была сделана на мобильный телефон самим Соколовым, на ней запечатлен момент их ссоры. Видео может показать отношение жертвы к Соколову, какие у них были отношения", - сказал журналистам Почуев.
Адвокат добавил, что эта видеозапись, сделанная накануне убийства, ранее не фигурировала в материалах дела и будет обнародована впервые.
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Начало рассмотрения дела Соколова по существу должно начаться сегодня в Санкт-Петербургском городском суде. Несколько раз оно переносилось из-за карантина в СИЗО-1, где сейчас содержится обвиняемый.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.