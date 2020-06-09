Клиника имени Остроумова опробует технологии телемедицины

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Академик Академик РАН , президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков заявил, что обратился к руководству Сеченовского университета с просьбой поддержать развитие подразделения телемедицины в клинике, дистанционное консультирование опробуют в щадящем режиме.

"Среди уроков, которые нам преподал COVID-19... конечно, это развитие телемедицины. И я уже обратился к руководству Сеченовского университета с просьбой поддержать развитие подразделения телемедицинского в нашей клинике", - сказал Беленков на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что переходить на дистанционное консультирование в клинике будут в максимально щадящем режиме, не ущемляя прав пациентов.

По словам Беленкова, первую консультацию желательно проводить лично, а вот дальнейшее сопровождение при стабильном течении заболевания проводить с помощью телемедицины. Следующим этапом, уточнил он, может стать использование гаджетов для контроля и самоконтроля.