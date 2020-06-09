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2020-06-09T12:19
https://ria.ru/20200609/1572675757.html
Клиника имени Остроумова опробует технологии телемедицины
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РИА Новости

Клиника имени Остроумова опробует технологии телемедицины

12:19 09.06.2020
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CC0 / / Врач работает за компьютером
Врач работает за компьютером
CC0 / /
Врач работает за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков заявил, что обратился к руководству Сеченовского университета с просьбой поддержать развитие подразделения телемедицины в клинике, дистанционное консультирование опробуют в щадящем режиме.
"Среди уроков, которые нам преподал COVID-19... конечно, это развитие телемедицины. И я уже обратился к руководству Сеченовского университета с просьбой поддержать развитие подразделения телемедицинского в нашей клинике", - сказал Беленков на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".
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Он отметил, что переходить на дистанционное консультирование в клинике будут в максимально щадящем режиме, не ущемляя прав пациентов.
По словам Беленкова, первую консультацию желательно проводить лично, а вот дальнейшее сопровождение при стабильном течении заболевания проводить с помощью телемедицины. Следующим этапом, уточнил он, может стать использование гаджетов для контроля и самоконтроля.
Беленков добавил, что Евразийская ассоциация аритмологов была вынуждена принять специальные рекомендации на период COVID-19 - кому, несмотря на коронавирус и эпидемиологическую ситуацию, врачи обязаны помочь в стационаре.
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Юрий БеленковРоссийская академия наукОбщество
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