Врач оценил вероятность последующих волн коронавируса

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Третья и последующая волны коронавируса могут быть очень незаметными, если мы будем правильно поступать сейчас, считает академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.
"Если мы будем вести себя правильно сейчас, и третья , и четвертая, и пятая, и восьмая волна будут очень-очень незаметными. Может быть, они будут где-то вот в общей куче с, как мы говорим, ОРВИ... вот вторая волна скорее всего будет", - сказал Беленков на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня", отвечая на вопрос о возможности третьей волны коронавируса.
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