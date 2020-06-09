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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:56
https://ria.ru/20200609/1572674335.html
Врач оценил вероятность последующих волн коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1036x0_80_0_0_5481dc691cfcac6aaf42a6fb1ad1e768.jpg
РИА Новости

Врач оценил вероятность последующих волн коронавируса

11:56 09.06.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Третья и последующая волны коронавируса могут быть очень незаметными, если мы будем правильно поступать сейчас, считает академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.
"Если мы будем вести себя правильно сейчас, и третья , и четвертая, и пятая, и восьмая волна будут очень-очень незаметными. Может быть, они будут где-то вот в общей куче с, как мы говорим, ОРВИ... вот вторая волна скорее всего будет", - сказал Беленков на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня", отвечая на вопрос о возможности третьей волны коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Юрий БеленковКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукОбщество
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