Врач оценил вероятность последующих волн коронавируса

"Если мы будем вести себя правильно сейчас, и третья , и четвертая, и пятая, и восьмая волна будут очень-очень незаметными. Может быть, они будут где-то вот в общей куче с, как мы говорим, ОРВИ... вот вторая волна скорее всего будет", - сказал Беленков на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня", отвечая на вопрос о возможности третьей волны коронавируса.