Во фракции ЕР проработают механизм конфискации авто у пьяных водителей

"Важно, чтобы мы вынесли из этого итог, и, на мой взгляд, у пьяных надо отбирать автомобили... дорогой ли это автомобиль или "задрипанная" "шестерка" в деревне, но, если человек сел за руль пьяным, такой автомобиль должен быть конфискован. Мы будем прорабатывать эти инициативы с Госавтоинспекцией, ждем от них тоже проработанных предложений", - сказал Васильев.