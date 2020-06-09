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2020-06-09T11:55
https://ria.ru/20200609/1572674257.html
Во фракции ЕР проработают механизм конфискации авто у пьяных водителей
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РИА Новости

Во фракции ЕР проработают механизм конфискации авто у пьяных водителей

11:55 09.06.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Во фракции "Единая Россия" намерены совместно с Госавтоинспекцией проработать механизм конфискации автомобилей у нетрезвых водителей, заявил журналистам депутат Госдумы от ЕР, член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев, комментируя смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Накануне вечером на Садовом кольце в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водитель отечественной машины впоследствии умер в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, погибший в ДТП - Сергей Захаров 1963 года рождения.
"Важно, чтобы мы вынесли из этого итог, и, на мой взгляд, у пьяных надо отбирать автомобили... дорогой ли это автомобиль или "задрипанная" "шестерка" в деревне, но, если человек сел за руль пьяным, такой автомобиль должен быть конфискован. Мы будем прорабатывать эти инициативы с Госавтоинспекцией, ждем от них тоже проработанных предложений", - сказал Васильев.
По его данным, за время самоизоляции в РФ в несколько раз возросло число "пьяных" ДТП. По словам Васильева, каждое второе ДТП в Подмосковье происходило с участием пьяного водителя.
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Александр Васильев (историк моды)Госдума РФЕдиная РоссияСергей ЗахаровМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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