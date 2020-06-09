Эсеры внесут в ГД проект об адресной продовольственной помощи нуждающимся

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, предлагающий оказывать адресную продовольственную помощь нуждающимся семьям и гражданам, сообщил журналистам во вторник лидер СР Сергей Миронов.
"Мы предлагаем, чтобы правительство Российской Федерации установило правила, по которым на платежную карту "Мир", которая привязана к специальному счету... каждой нуждающейся семье, каждому нуждающемуся человеку выделяется такая карта, на которую в течение месяца будет переводиться сумма до 1 МРОТ, чтобы на эту сумму можно было покупать продукты отечественного производства", - сказал Миронов.
Он отметил, что на перечисленные средства нельзя будет купить табак, алкоголь или импортные продукты. Миронов пояснил, что если гражданин не потратит всю сумму, перечисленную на карту, оставшиеся деньги будут возвращаться в бюджет.