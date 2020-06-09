Эсеры внесут в ГД проект об адресной продовольственной помощи нуждающимся

"Мы предлагаем, чтобы правительство Российской Федерации установило правила, по которым на платежную карту "Мир", которая привязана к специальному счету... каждой нуждающейся семье, каждому нуждающемуся человеку выделяется такая карта, на которую в течение месяца будет переводиться сумма до 1 МРОТ, чтобы на эту сумму можно было покупать продукты отечественного производства", - сказал Миронов.