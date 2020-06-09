Академик: масочный режим должен действовать до начала вакцинации от COVID

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Масочный режим для профилактики распространения коронавируса необходимо сохранить до тех пор, пока не начнется кампания по вакцинации, считает академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.
"Вижу, что уже процентов 60 наших москвичей маски не носят. Вот эта вот отмена строгих ограничений не касается масочного режима и режима дистанцирования. Маски все равно должны быть. Я думаю, что в оптимальном варианте масочный режим должен быть сохранен до начала кампании по вакцинации", - заявил он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Беленков отметил, что сначала будут вакцинировать людей из групп риска, а также предположил, что вакцинация начнется в августе.
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