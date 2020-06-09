Академик: масочный режим должен действовать до начала вакцинации от COVID

"Вижу, что уже процентов 60 наших москвичей маски не носят. Вот эта вот отмена строгих ограничений не касается масочного режима и режима дистанцирования. Маски все равно должны быть. Я думаю, что в оптимальном варианте масочный режим должен быть сохранен до начала кампании по вакцинации", - заявил он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".