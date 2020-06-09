Миронов заявил, что в Госдуме режим ограничений сохранится до конца июня

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что режим ограничений, направленный на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, сохранится в Госдуме до конца июня.
"Мы поработаем (на пленарном заседании во вторник) недолго, потому что не будем включать кондиционер. Как вы знаете, в стенах Государственной думы до конца июня сохраняется режим ношения масок и перчаток, и многие сотрудники все еще работают на удаленном режиме, потому что необходимо максимально быть осторожными", - сказал Миронов журналистам.
Ранее в Государственной думе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции были приняты необходимые меры: установили дозаторы с антисептическим веществом, при входе в здание всем начали измерять температуру. Кроме того, в Думе проводится дополнительная санитарная обработка всех поверхностей, отменены экскурсии и сокращено число парламентский слушаний и круглых столов. Была приостановлена работа буфетов и столовых.
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