Миронов заявил, что в Госдуме режим ограничений сохранится до конца июня

"Мы поработаем (на пленарном заседании во вторник) недолго, потому что не будем включать кондиционер. Как вы знаете, в стенах Государственной думы до конца июня сохраняется режим ношения масок и перчаток, и многие сотрудники все еще работают на удаленном режиме, потому что необходимо максимально быть осторожными", - сказал Миронов журналистам.