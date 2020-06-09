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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:44
https://ria.ru/20200609/1572673407.html
Миронов заявил, что в Госдуме режим ограничений сохранится до конца июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693885_0:9:1505:855_1036x0_80_0_0_55c6abba6302b2c7e1b20d5a06d4e6d0.jpg
РИА Новости

Миронов заявил, что в Госдуме режим ограничений сохранится до конца июня

11:44 09.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что режим ограничений, направленный на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, сохранится в Госдуме до конца июня.
"Мы поработаем (на пленарном заседании во вторник) недолго, потому что не будем включать кондиционер. Как вы знаете, в стенах Государственной думы до конца июня сохраняется режим ношения масок и перчаток, и многие сотрудники все еще работают на удаленном режиме, потому что необходимо максимально быть осторожными", - сказал Миронов журналистам.
Ранее в Государственной думе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции были приняты необходимые меры: установили дозаторы с антисептическим веществом, при входе в здание всем начали измерять температуру. Кроме того, в Думе проводится дополнительная санитарная обработка всех поверхностей, отменены экскурсии и сокращено число парламентский слушаний и круглых столов. Была приостановлена работа буфетов и столовых.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
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