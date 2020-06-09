В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 27 365

ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Число ежедневно выявляемых случаев Число ежедневно выявляемых случаев коронавируса Польше увеличивается в последние дни, свидетельствуют данные минздрава республики.

По данным минздрава, за последние сутки лабораторными исследованиями подтверждены 585 случаев коронавируса. В предыдущие трое суток медики выявили 531, 553 и 492 новых случая соответственно. При этом с 16 апреля ежедневный прирост выявленных случаев в стране не превышал 500 человек, за исключением 595 заболевших, выявленных 12 мая.

Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Польше, по данным минздрава, составляет 27 365.

Власти поясняют сложившуюся ситуацию тем, что в Силезском воеводстве страны выявлены несколько очагов коронавируса среди шахтеров. В связи с этим со вторника приостановлена работа 12 шахт. При этом власти утверждают, что локальные очаги коронавируса не влияют на ситуацию в целом по стране.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Польше скончались 11 человек. Общее количество летальных исходов составило 1 172.

Также минздрав информирует, что по состоянию на утро вторника в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 039 человек, 84 913 находятся в карантине, 13 196 – выздоровели.

С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.