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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:32
https://ria.ru/20200609/1572672194.html
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 27 365
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_882b395badafcd8b0fd330b9b5780a17.jpg
РИА Новости

В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 27 365

11:32 09.06.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Число ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Польше увеличивается в последние дни, свидетельствуют данные минздрава республики.
По данным минздрава, за последние сутки лабораторными исследованиями подтверждены 585 случаев коронавируса. В предыдущие трое суток медики выявили 531, 553 и 492 новых случая соответственно. При этом с 16 апреля ежедневный прирост выявленных случаев в стране не превышал 500 человек, за исключением 595 заболевших, выявленных 12 мая.
Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Польше, по данным минздрава, составляет 27 365.
Власти поясняют сложившуюся ситуацию тем, что в Силезском воеводстве страны выявлены несколько очагов коронавируса среди шахтеров. В связи с этим со вторника приостановлена работа 12 шахт. При этом власти утверждают, что локальные очаги коронавируса не влияют на ситуацию в целом по стране.
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Скорость распространения нового коронавируса
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Польше скончались 11 человек. Общее количество летальных исходов составило 1 172.
Также минздрав информирует, что по состоянию на утро вторника в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 039 человек, 84 913 находятся в карантине, 13 196 – выздоровели.
С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаВ мире
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