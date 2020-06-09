Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T11:29
https://ria.ru/20200609/1572672073.html
Китай надеется на диалог между КНДР и Южной Кореей
https://cdn22.img.ria.ru/images/150870/50/1508705072_173:0:3072:1631_1036x0_80_0_0_ddceb986de95d8e2be1c60016dda1d86.jpg
РИА Новости

Китай надеется на диалог между КНДР и Южной Кореей

11:29 09.06.2020
296
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Китай надеется, что КНДР и Южная Корея будут работать над улучшением отношений посредством переговоров, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"КНДР и Южная Корея – это одна нация. Отношения Севера и Юга являются важным фактором, влияющим на ситуацию на Корейском полуострове. Являясь близким соседом, Китай последовательно поддерживает и надеется на то, что стороны улучшат отношения посредством переговоров и диалога, будут продвигать сотрудничество", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
00:31
В КНДР отказались от любых переговоров с Южной Кореей
Четвертого июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, сестра нынешнего лидера КНДР, выступила с заявлением, в котором осудила непрекращающееся распространение антисеверокорейских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге, и пригрозила в случае отсутствия действенных мер Сеула окончательным сносом бездействующего южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием совместного офиса связи и выходом из военного соглашения Севера и Юга.
На следующий день официальный представитель отдела объединённого фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон дала указание начать подготовку к выполнению ранее указанных мер, отметив, что первым будет прекращена работа совместного офиса связи. Девятого июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран.
Карта Северной и Южной Кореи
13 января, 11:11
Южная Корея призвала КНДР соблюдать вежливость ради мира в регионе
002000
Обсудить 0
Ким Ё ЧжонХуа ЧуньинМИД КНРЮжная КореяКитайКНДРВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США по ядерному оружию
Сергей Рябков
Рябков подтвердил встречу с США по стратегической стабильности
Всеволод Вуколов
Мишустин освободил Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты
Cпецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов: списки якобы воюющих в Ливии россиян скопированы с "Миротворца"
Нефтяная качалка
Азербайджан в мае снизил добычу нефти до 557,2 тысячи баррелей в сутки
Президент РФ Владимир Путин
Путин внес на ратификацию договор о партнерстве между Россией и Монголией
Военные в Ливии
На крупнейшее месторождение в Ливии вторглись вооруженные люди
Южнокорейский солдат возле границы между Северной и Южной Кореей
Эксперт прокомментировал заявление КНДР о разрыве контактов с Сеулом
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
Россия и Китай готовят Годы научно-технического сотрудничества
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Бронетранспортер на колесной платформе Бумеранг
Патрушев рассказал о зависимости российского ОПК от импорта
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме
Статуи Фемиды
Волгоградцу, убедившему пасынка стать террористом, вынесли приговор
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ирак попросил покупателей нефти из Азии отказаться от нескольких грузов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:56Патрушев рассказал о диверсификации ОПК
13:55Партия пенсионеров оценила позицию КПРФ по поправкам в Конституцию
13:52Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане
13:52В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
13:51По делу о прослушке беседы Порошенко и Байдена назначили экспертизу
13:51Попова заявила о снижении числа случаев коронавируса в России
13:50Патрушев указал на большое число нарушений в защите водных объектов СЗФО
13:50В Польше изъяли рекордную партию кокаина
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
13:46Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию
13:45Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
13:45Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
13:44В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
13:43У историка Соколова появился еще один адвокат
13:42В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце
13:40На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
13:40Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
13:40Врио главы Камчатки попросил командующего ВВО перенести парад в регионе
13:38Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 34
Лента новостейМолния