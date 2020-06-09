Китай надеется на диалог между КНДР и Южной Кореей

"КНДР и Южная Корея – это одна нация. Отношения Севера и Юга являются важным фактором, влияющим на ситуацию на Корейском полуострове. Являясь близким соседом, Китай последовательно поддерживает и надеется на то, что стороны улучшат отношения посредством переговоров и диалога, будут продвигать сотрудничество", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.

На следующий день официальный представитель отдела объединённого фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон дала указание начать подготовку к выполнению ранее указанных мер, отметив, что первым будет прекращена работа совместного офиса связи. Девятого июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран.