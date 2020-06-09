Китай надеется на диалог между КНДР и Южной Кореей

ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Китай надеется, что КНДР и Южная Корея будут работать над улучшением отношений посредством переговоров, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"КНДР и Южная Корея – это одна нация. Отношения Севера и Юга являются важным фактором, влияющим на ситуацию на Корейском полуострове. Являясь близким соседом, Китай последовательно поддерживает и надеется на то, что стороны улучшат отношения посредством переговоров и диалога, будут продвигать сотрудничество", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Четвертого июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, сестра нынешнего лидера КНДР, выступила с заявлением, в котором осудила непрекращающееся распространение антисеверокорейских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге, и пригрозила в случае отсутствия действенных мер Сеула окончательным сносом бездействующего южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием совместного офиса связи и выходом из военного соглашения Севера и Юга.
На следующий день официальный представитель отдела объединённого фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон дала указание начать подготовку к выполнению ранее указанных мер, отметив, что первым будет прекращена работа совместного офиса связи. Девятого июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран.