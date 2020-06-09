Богданов: списки якобы воюющих в Ливии россиян скопированы с "Миротворца"

"Достоверность целого ряда "фактов" невозможно доказать. Многие сведения, особенно касающиеся упоминаемых российских граждан, просто голословны. Люди, якобы воюющие в Ливии, на деле не выезжали за пределы нашей страны. Примечательно, что списки скопированы с одиозной украинской базы данных "Миротворец", - заявил дипломат.