Богданов: списки якобы воюющих в Ливии россиян скопированы с "Миротворца"

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Данные о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер" и их участии в боях на стороне маршала Халифа Хафтара построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию российской политики, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Распространяемая рядом зарубежных источников, в т.ч. в Госдепартаменте США, информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер" и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Х.Хафтара большей частью построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении. Подобные утверждения основаны на источниках зачастую сомнительного свойства, имеющих прямой интерес в поддержке противников Х.Хафтара", - заявил он в интервью египетской газете "Аль-Ахрам.
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"Достоверность целого ряда "фактов" невозможно доказать. Многие сведения, особенно касающиеся упоминаемых российских граждан, просто голословны. Люди, якобы воюющие в Ливии, на деле не выезжали за пределы нашей страны. Примечательно, что списки скопированы с одиозной украинской базы данных "Миротворец", - заявил дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва убеждена, что единственный возможный вариант урегулирования в Ливии - это политико-дипломатическое общение всех сторон конфликта. Он заявлял также, что РФ никаких войск в Ливию не отправляла.
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