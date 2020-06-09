Эксперт: мерзлота будет мешать самоочищению экосистемы в Норильске

"Загрязнители разлагаются очень хорошо, когда солнечно и жарко, то есть большие температуры. А при наличии многолетней мерзлоты загрязнители ползут по поверхности, и происходят очень сильные перетоки. Биологическая активность минимальна, разложения не происходит. Есть еще торфяные болота, а торф как губка впитывает в себя огромное количество загрязнителей. На самом деле, они могут сохраняться в ландшафтах бесконечное количество времени", - сказала Пузанова.