ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что его госпитализировали с пневмонией, которая развилась на фоне заболевания коронавирусом, но отметил, что состояние его "замечательное", "симптомов ноль".
Ранее Ройзман сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что заболел коронавирусом.
"Мое состояние замечательное. У меня ноль симптомов. И, видимо, в этом и заключается опасность. Меня б не заставили, я бы на КТ на пошел. Я даже тест сдал только по той причине, что я человек добросовестный. Вчера уже настояли, что надо на КТ, сделали КТ, показало сразу поражение легких, пневмония началась. Ощущений ноль. Вообще нет никаких ощущений. Но сразу госпитализировали", - сказал Ройзман РИА Новости во вторник.
Он добавил, что не знает, сколько процентов легких у него поражено. "Не спрашивал. Справимся. Меня госпитализировали на общих основаниях", - пояснил собеседник агентства.
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