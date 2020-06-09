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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:19
https://ria.ru/20200609/1572671459.html
Ройзман заявил, что его госпитализировали с пневмонией
https://cdn24.img.ria.ru/images/97420/45/974204538_0:0:2839:1598_1036x0_80_0_0_34bb3e76523715a119a24cc51c38c45a.jpg
РИА Новости

Ройзман заявил, что его госпитализировали с пневмонией

11:19 09.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕвгений Ройзман
Евгений Ройзман
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Евгений Ройзман. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что его госпитализировали с пневмонией, которая развилась на фоне заболевания коронавирусом, но отметил, что состояние его "замечательное", "симптомов ноль".
Ранее Ройзман сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что заболел коронавирусом.
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"Мое состояние замечательное. У меня ноль симптомов. И, видимо, в этом и заключается опасность. Меня б не заставили, я бы на КТ на пошел. Я даже тест сдал только по той причине, что я человек добросовестный. Вчера уже настояли, что надо на КТ, сделали КТ, показало сразу поражение легких, пневмония началась. Ощущений ноль. Вообще нет никаких ощущений. Но сразу госпитализировали", - сказал Ройзман РИА Новости во вторник.
Он добавил, что не знает, сколько процентов легких у него поражено. "Не спрашивал. Справимся. Меня госпитализировали на общих основаниях", - пояснил собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений РойзманЕкатеринбургОбщество
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