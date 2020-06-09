Ройзман заявил, что его госпитализировали с пневмонией

"Мое состояние замечательное. У меня ноль симптомов. И, видимо, в этом и заключается опасность. Меня б не заставили, я бы на КТ на пошел. Я даже тест сдал только по той причине, что я человек добросовестный. Вчера уже настояли, что надо на КТ, сделали КТ, показало сразу поражение легких, пневмония началась. Ощущений ноль. Вообще нет никаких ощущений. Но сразу госпитализировали", - сказал Ройзман РИА Новости во вторник.