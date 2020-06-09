Турецкая прокуратура выдала ордер на арест 191 военнослужащего

АНКАРА, 9 июн – РИА Новости. Прокуратура турецкого Измира выдала ордер на арест 191 военнослужащего, в том числе 181 действующего, подозреваемых в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает агентство Anadolu.
Отмечается, что операции по задержанию подозреваемых проводятся в 23 провинциях Турции. Задержаны уже 145 человек. Их обвиняют в участии в организованных сторонниками Гюлена махинациях при сдаче экзаменов для поступления на военную службу.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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