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2020-06-09T11:09
https://ria.ru/20200609/1572670897.html
Турецкая прокуратура выдала ордер на арест 191 военнослужащего
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РИА Новости

Турецкая прокуратура выдала ордер на арест 191 военнослужащего

11:09 09.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМечеть Коджатепе в Анкаре
Мечеть Коджатепе в Анкаре
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Мечеть Коджатепе в Анкаре. Архивное фото
АНКАРА, 9 июн – РИА Новости. Прокуратура турецкого Измира выдала ордер на арест 191 военнослужащего, в том числе 181 действующего, подозреваемых в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает агентство Anadolu.
Отмечается, что операции по задержанию подозреваемых проводятся в 23 провинциях Турции. Задержаны уже 145 человек. Их обвиняют в участии в организованных сторонниками Гюлена махинациях при сдаче экзаменов для поступления на военную службу.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
Полиция Турции
11 февраля, 12:37
В Турции 28 человек арестуют по подозрению в связях с Гюленом
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Фетхуллах ГюленТурцияСШАВ мире
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