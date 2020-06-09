Онлайн-трансляция российско-белорусской конференции о COVID-19

- президент Российской академии наук Александр СЕРГЕЕВ;- председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир ГУСАКОВ;- директор Института биоорганической химии НАН Беларуси Светлана БАБИЦКАЯ с докладом "Разработка потенциальных ингибиторов коронавируса SARS-CОV-2 методами виртуального скрининга, молекулярного моделирования и химического синтеза";- член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ Александр ЛУКАШЕВ с докладом "Коронавирусы и SARS-CoV-2: возникновение, эволюция, эпидемиология";- директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей ГОНЧАРОВ с докладом "Показатели системы иммунитета у пациентов с COVID-19";- академик РАН, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества Евгений ШЛЯХТО с докладом "Клинические аспекты ведения пациентов с COVID-19: уроки и ожидания";- директор Института физико-органической химии НАН Беларуси Александр БИЛЬДЮКЕВИЧ с докладом "Перспективные материалы для решения биомедицинских задач";- директор Института физиологии НАН Беларуси Сергей ГУБКИН с докладом "Системы подогрева медицинских газов для лечения вируса инфекционных пневмоний";- академик РАН, член президиума РАН, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий ОНИЩЕНКО (тема доклада уточняется);- академик РАН, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины МГМУ им. И.М. Сеченова Николай БРИКО с докладом "Эпидемиологические аспекты новой коронавирусной инфекции";- д.м.н., руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель УЛУМБЕКОВА с докладом "Здравоохранение России в период коронавирусной инфекции: экономические аспекты, вызовы и решения".