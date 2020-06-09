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Онлайн-трансляция российско-белорусской конференции о COVID-19
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РИА Новости

Онлайн-трансляция российско-белорусской конференции о COVID-19

11:07 09.06.2020
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10 июня в 14:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию Международной конференции на тему: "Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты. Социально-экономические вызовы здравоохранению". Мероприятие организовано совместно академиями наук России и Беларуси.
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Участники:
- президент Российской академии наук Александр СЕРГЕЕВ;
- председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир ГУСАКОВ;
- директор Института биоорганической химии НАН Беларуси Светлана БАБИЦКАЯ с докладом "Разработка потенциальных ингибиторов коронавируса SARS-CОV-2 методами виртуального скрининга, молекулярного моделирования и химического синтеза";
- член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ Александр ЛУКАШЕВ с докладом "Коронавирусы и SARS-CoV-2: возникновение, эволюция, эпидемиология";
- директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей ГОНЧАРОВ с докладом "Показатели системы иммунитета у пациентов с COVID-19";
- академик РАН, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, президент Российского кардиологического общества Евгений ШЛЯХТО с докладом "Клинические аспекты ведения пациентов с COVID-19: уроки и ожидания";
- директор Института физико-органической химии НАН Беларуси Александр БИЛЬДЮКЕВИЧ с докладом "Перспективные материалы для решения биомедицинских задач";
- директор Института физиологии НАН Беларуси Сергей ГУБКИН с докладом "Системы подогрева медицинских газов для лечения вируса инфекционных пневмоний";
- академик РАН, член президиума РАН, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий ОНИЩЕНКО (тема доклада уточняется);
- академик РАН, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины МГМУ им. И.М. Сеченова Николай БРИКО с докладом "Эпидемиологические аспекты новой коронавирусной инфекции";
- д.м.н., руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель УЛУМБЕКОВА с докладом "Здравоохранение России в период коронавирусной инфекции: экономические аспекты, вызовы и решения".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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