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2020-06-09T11:07
https://ria.ru/20200609/1572670717.html
Фестиваль "Жара" в Баку перенесен на 2021 год из-за коронавируса
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РИА Новости

Фестиваль "Жара" в Баку перенесен на 2021 год из-за коронавируса

11:07 09.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ирина Дубцова выступает на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку. 28 июля 2017
Певица Ирина Дубцова выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку. 28 июля 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Музыкальный фестиваль "Жара" в Баку перенесен, он пройдет с 28 июля по 1 августа в 2021 году в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщила пресс-служба фестиваля.
"В связи со вспышкой заболеваемости COVID-19 в Баку, организаторами фестиваля было принято решение о переносе юбилейного фестиваля "Жара" в Баку на 2021 год. Он пройдет с 28 июля по 1 августа", - сообщила пресс-служба.
Ранее сообщалось, что мероприятие состоится с 29 июля по 2 августа
В программе планировался гала-концерт с исполнением всех хитов, творческие вечера Дмитрия Маликова, Игоря Николаева, вечер хитов 1990-х и 2000-х годов в исполнении популярных артистов, концерты Emin & Friends, Егора Крида и HammAli & Navai, "Поколение Z".
Ежегодный музыкальный фестиваль "Жара" впервые прошел в Баку в 2016 году.
Международный музыкальный фестиваль Жара. День первый
26 июля 2019, 22:38Культура
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