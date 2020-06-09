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2020-06-09T11:16
https://ria.ru/20200609/1572669886.html
Минвостокразвития предложил либерализовать доступ к шельфу Арктики
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РИА Новости

Минвостокразвития предложил либерализовать доступ к шельфу Арктики

10:57 09.06.2020 (обновлено: 11:16 09.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Арктика" во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минвостокразвития РФ предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустить к работе на нем как российские, так и иностранные компании, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Вместе с тем предлагается определить компанию-агента, которая будет работать от лица правительства в консорциуме с другими компаниям, желающими осваивать шельф, и иметь блокпакет в этом консорциуме.
"Право пользования участком недр предоставляется любым юридическим лицам, в том числе иностранным, которые соответствуют следующим требованиям: 1) государственная регистрация юридического лица или дочерней компании иностранного юридического лица осуществлена на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации или в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в законопроекте.
Правительство предлагает внести поправки в регулирование отношений недропользования на континентальном шельфе РФ в Северном Ледовитом и Тихом океанах, которые начнут действовать с 2021 года, при этом для участков недр, распределенных до этой даты, изменения не предусмотрены. "Положения настоящего закона, устанавливающие особенности регулирования отношений недропользования, связанных с освоением полезных ископаемых на участках континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом и Тихом океанах не применяются к правоотношениям, возникшим до 1 января 2021 года", - говорится в проекте.
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Функции агента правительства РФ "могут осуществляться организацией, сто процентов акций (долей, паев) которой принадлежат Российской Федерации, организацией, являющейся институтом развития Дальнего Востока и Арктики или являющейся организацией, единственным акционером которой является государственная корпорация "ВЭБ.РФ", - подчеркивается в документе. В качестве кандидата предлагается Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ).
При этом агент правительства обязательно будет иметь блокирующую долю в консорциуме. "...Не менее 25,1 процента долей в соглашении о консорциуме составляет доля агента правительства Российской Федерации", - отмечается в документе.
В случае открытия месторождения доля агента в консорциуме может быть увеличена в зависимости от ожидаемого объема добычи. Если объем прогнозируемой добычи углеводородного сырья составляет до 420 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, доля агента будет 25,1%, при добыче от 421 до 700 миллионов баррелей - 27,6%, при добыче от 701 до 980 миллионов баррелей - 30,1%, при добыче от 981 миллионов до 1,26 миллиарда баррелей - 32,6%, при добыче от 1,26 миллиарда баррелей - 35,1%.
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Согласно госполитике России в Арктике до 2035 года, государство намерено расширять участие частных инвесторов в инвестиционных проектах на арктическом шельфе РФ при сохранении своего контроля за их реализацией.
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РоссияТихий океанДальний ВостокАрктикаМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Экономика
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