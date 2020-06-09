Выплаты за временную опеку можно оформить на портале госуслуг

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сервис по оформлению специальных выплат для временных опекунов запущен на едином портале госуслуг, сообщает Минкомсвязь РФ.
За выплатами могут обратиться граждане, которые в апреле-июне 2020 года приняли под временную опеку инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
"Заявление на выплату за каждый период необходимо подать отдельно до 1 октября 2020 года. При обращении за выплатой с 1 июля до 1 октября 2020 года выплачивается вся сумма за три месяца одним платежом", - говорится в сообщении.
Реестры граждан, имеющих право на выплату, формируются субъектами РФ отдельно за периоды апрель-май и июнь. Период проживания (опеки) в течение календарного месяца должен составлять не менее семи дней.
"Территориальный орган Пенсионного Фонда РФ рассматривает заявления в течение пяти рабочих дней, уведомление о решении поступят в личный кабинет на портале госуслуг. Перевод денежных средств осуществляется в течение трех рабочих дней после принятия положительного решения", - поясняет ведомство.
Выплаты производятся из расчета 12130 рублей в месяц за каждого опекаемого.