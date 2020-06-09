Выплаты за временную опеку можно оформить на портале госуслуг

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сервис по оформлению специальных выплат для временных опекунов запущен на едином портале госуслуг, сообщает Сервис по оформлению специальных выплат для временных опекунов запущен на едином портале госуслуг, сообщает Минкомсвязь РФ

За выплатами могут обратиться граждане, которые в апреле-июне 2020 года приняли под временную опеку инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Заявление на выплату за каждый период необходимо подать отдельно до 1 октября 2020 года. При обращении за выплатой с 1 июля до 1 октября 2020 года выплачивается вся сумма за три месяца одним платежом", - говорится в сообщении.

Реестры граждан, имеющих право на выплату, формируются субъектами РФ отдельно за периоды апрель-май и июнь. Период проживания (опеки) в течение календарного месяца должен составлять не менее семи дней.

"Территориальный орган Пенсионного Фонда РФ рассматривает заявления в течение пяти рабочих дней, уведомление о решении поступят в личный кабинет на портале госуслуг. Перевод денежных средств осуществляется в течение трех рабочих дней после принятия положительного решения", - поясняет ведомство.