Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжелую часть статьи

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Следствие ужесточило обвинение против актера Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы, которое привело к смерти человека.
Как показала экспертиза, артист во время аварии был пьян. Сначала ему грозило до 7 лет лишения свободы за нарушение правил при вождении в нетрезвом виде, которое привело к причинению тяжелого вреда здоровью. Утром во вторник водитель машины, в которую врезался Ефремов, умер в больнице. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Пока же его отпустили под подписку о невыезде. В ближайшее время его доставят на допрос, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Было много крови"
Авария произошла накануне вечером на Смоленской площади. Ефремов на джипе выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada. Момент аварии попал на видео.
Актера сразу же задержали и провели медосвидетельствование.
"Он и залезть сам не смог, его затащили. Пьяный был, еле на ногах держался", - рассказал РИА Новости свидетель ДТП.
Другая очевидица происшествия рассказала агенству, что Ефремов из джипа "буквально выкатился и потом ходил с трудом, шатался".
По ее словам, чтобы вытащить водителя из машины, в которую врезался актер, спасатели разрезали кузов.
"Его (пострадавшего — ред.) увезли. Было много крови", — добавила она.
"Так уж сильно пострадал?"
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с Ефремовым сразу после аварии. На нем актер сидит в машине полиции и с трудом отвечает на вопросы о произошедшем ДТП.
"Я понимаю, что ударился в машину", — отметил Ефремов.
Собеседник артиста подчеркнул, что в ДТП сильно пострадал человек.
"Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег (эквивалент слова "много". — Прим. Ред.)", — заявил актер.
Ефремов признался, что не помнит, как произошло ДТП. Отвечая на вопрос, почему артист выехал на полосу встречного движения, он пояснил, что "обгонял".