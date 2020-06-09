Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжелую часть статьи

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Следствие ужесточило обвинение против актера Следствие ужесточило обвинение против актера Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы , которое привело к смерти человека.

Как показала экспертиза, артист во время аварии был пьян. Сначала ему грозило до 7 лет лишения свободы за нарушение правил при вождении в нетрезвом виде, которое привело к причинению тяжелого вреда здоровью. Утром во вторник водитель машины, в которую врезался Ефремов, умер в больнице. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Пока же его отпустили под подписку о невыезде. В ближайшее время его доставят на допрос, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Было много крови"

Авария произошла накануне вечером на Смоленской площади. Ефремов на джипе выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada. Момент аварии попал на видео

Актера сразу же задержали и провели медосвидетельствование.

"Он и залезть сам не смог, его затащили. Пьяный был, еле на ногах держался", - рассказал РИА Новости свидетель ДТП.

Другая очевидица происшествия рассказала агенству, что Ефремов из джипа "буквально выкатился и потом ходил с трудом, шатался".

По ее словам, чтобы вытащить водителя из машины, в которую врезался актер, спасатели разрезали кузов.

"Его (пострадавшего — ред.) увезли. Было много крови", — добавила она.

"Так уж сильно пострадал?"

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с Ефремовым сразу после аварии. На нем актер сидит в машине полиции и с трудом отвечает на вопросы о произошедшем ДТП.

"Я понимаю, что ударился в машину", — отметил Ефремов.

Собеседник артиста подчеркнул, что в ДТП сильно пострадал человек.

"Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег (эквивалент слова "много". — Прим. Ред.)", — заявил актер.