Авария с участием Михаила Ефремова попала на видео

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. ЦОДД опубликовал видеозапись ДТП в центре Москвы, участником которого, как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, стал актер Михаил Ефремов.

На опубликованных кадрах видно, что черный джип пересек двойную сплошную на Смоленской площади и врезался в автомобиль, едущий по встречной полосе.

В результате ДТП пострадал водитель второго автомобиля. В свою очередь, Ефремова, как рассказали агентству очевидцы, забрали с места аварии в нетрезвом виде.