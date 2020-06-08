Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T01:32
https://ria.ru/20200608/1572656036.html
Авария с участием Михаила Ефремова попала на видео
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572656260_0:60:640:420_1036x0_80_0_0_f06b2d7befb2c179610a8586b05981dd.jpg
РИА Новости

Авария с участием Михаила Ефремова попала на видео

23:29 08.06.2020 (обновлено: 01:32 09.06.2020)
53315
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. ЦОДД опубликовал видеозапись ДТП в центре Москвы, участником которого, как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, стал актер Михаил Ефремов.
На опубликованных кадрах видно, что черный джип пересек двойную сплошную на Смоленской площади и врезался в автомобиль, едущий по встречной полосе.
В результате ДТП пострадал водитель второго автомобиля. В свою очередь, Ефремова, как рассказали агентству очевидцы, забрали с места аварии в нетрезвом виде.
Как уточнял источник РИА Новости, актера отправят на медосвидетельствование.
Кадры ДТП в центре Москвы с участием машины актера Михаила Ефремова
Вчера, 23:42
Очевидцы рассказали подробности ДТП с участием Ефремова в Москве
265182615647
Обсудить 2
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил Ефремов
Популярные комментарии
Хорошего артиста Владислава Галкина, в свое время, пожалели и не дали ему реальный срок, а только условный. В результате Владислава Галкина больше нет. Исправительное учреждение, зачастую, спасает человеку жизнь.
9 июня, 00:29
serg1234serg
2600003
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело из-за ДТП
Кадры ДТП в центре Москвы с участием машины актера Михаила Ефремова
Очевидцы рассказали подробности ДТП с участием Ефремова в Москве
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
Актер Михаил Ефремов
Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Актер Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла Господин Хороший
Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был пьян во время ДТП
Последний выпуск Пусть говорят с Юлией Норкиной
Опубликован последний выпуск "Пусть говорят" с участием покойной Норкиной
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Актер Михаил Ефремов
"Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52В Москве почти 200 пациентов лечатся от COVID в инфекционной больнице №2
07:50В Уфе инспектор ГИБДД не пропустил паралимпийскую чемпионку на набережную
07:43В ЛНР одиннадцатые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
07:41В США умерла певица Бонни Поинтер
07:34В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
07:30В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния