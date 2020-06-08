Авария с участием Михаила Ефремова попала на видео

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. ЦОДД опубликовал видеозапись ДТП в центре Москвы, участником которого, как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, стал актер Михаил Ефремов.
На опубликованных кадрах видно, что черный джип пересек двойную сплошную на Смоленской площади и врезался в автомобиль, едущий по встречной полосе.
В результате ДТП пострадал водитель второго автомобиля. В свою очередь, Ефремова, как рассказали агентству очевидцы, забрали с места аварии в нетрезвом виде.
Как уточнял источник РИА Новости, актера отправят на медосвидетельствование.