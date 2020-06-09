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2020-06-09T10:47
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Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение
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РИА Новости

Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение

10:47 09.06.2020
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© Sputnik / Инна ГришукБелорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
© Sputnik / Инна Гришук
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно. Архивное фото
МИНСК, 9 июн - РИА Новости. Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, и еще семи участникам предвыборного пикета в Гродно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
"Сергею Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по статье 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы.
По части 1 статьи 342 грозит штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. А статья 364 предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до шести лет.
По данным следствия, 29 мая во время пикета по сбору подписей в Гродно было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого "совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции". В результате этих действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел, отметили в СК.
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"В ходе следственных действий, изучения видеозаписей с места пикетирования, установлено еще одно лицо, применившее насилие к сотрудникам милиции, доставлявшим задержанных в служебный транспорт. В отношении него возбуждено уголовное дело", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что с санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, назначено проведение судебно-медицинских и иных экспертиз, добавили в СК.
Выборы главы государства в Белоруссии назначены на 9 августа. Ранее Тихановский планировал выдвигаться кандидатом в президенты, однако ЦИК не зарегистрировал его инициативную группу, поскольку видеоблогер на тот момент отбывал административный арест и не смог лично подписать необходимые документы. После этого о намерении участвовать в выборах заявила его супруга Светлана, а Тихановский руководит ее инициативной группой.
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В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения Светланы Тихановской кандидатом в президенты. В ходе пикета был задержан сам видеоблогер, а также около десяти его сторонников. В МВД республики тогда сообщили, что участники мероприятия были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции. Белорусские правозащитники заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.
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ГродноБелоруссияВ мире
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