Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение

МИНСК, 9 июн - РИА Новости. Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, и еще семи участникам предвыборного пикета в Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, и еще семи участникам предвыборного пикета в Гродно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии

"Сергею Тихановскому и еще семи лицам предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по статье 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы.

По части 1 статьи 342 грозит штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. А статья 364 предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до шести лет.

По данным следствия, 29 мая во время пикета по сбору подписей в Гродно было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого "совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции". В результате этих действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел, отметили в СК.

"В ходе следственных действий, изучения видеозаписей с места пикетирования, установлено еще одно лицо, применившее насилие к сотрудникам милиции, доставлявшим задержанных в служебный транспорт. В отношении него возбуждено уголовное дело", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что с санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, назначено проведение судебно-медицинских и иных экспертиз, добавили в СК.

Выборы главы государства в Белоруссии назначены на 9 августа. Ранее Тихановский планировал выдвигаться кандидатом в президенты, однако ЦИК не зарегистрировал его инициативную группу, поскольку видеоблогер на тот момент отбывал административный арест и не смог лично подписать необходимые документы. После этого о намерении участвовать в выборах заявила его супруга Светлана, а Тихановский руководит ее инициативной группой.