Эксперт: очистить воду от нефтепродуктов с помощью бактерий невозможно

"Бороться с загрязнением почв, некоторым образом, уже научились. Есть бактерии, которые подсеваются и происходит хотя бы небольшое самоочищение. Если мы говорим про воду, то тут ничего сделать невозможно, такие бактерии не выдуманы до сих пор", - сказала Пузанова.