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Забайкальский край
2020-06-09T11:06
https://ria.ru/20200609/1572668496.html
Начат ремонт соцобъектов в рамках развития Каларского района Забайкалья
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572669505_0:222:1600:1122_1036x0_80_0_0_d110445efa5eba111dff5826a1f7ea21.jpg
РИА Новости

Начат ремонт соцобъектов в рамках развития Каларского района Забайкалья

11:06 09.06.2020
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CC BY-SA 2.0 / Musatych / Поселок Новая Чара, Забайкальский край
Поселок Новая Чара, Забайкальский край
CC BY-SA 2.0 / Musatych /
ЧИТА, 9 июн - РИА Новости. В Забайкальском крае начаты работы по ремонту и строительству социальных объектов в поселке Новая Чара в рамках проекта развития Каларского района, где "Байкальская горная компания" занимается освоением Удоканского месторождения меди, сообщает правительство региона.
"К 2021 году планируется отремонтировать в поселке детский сад, Новочарскую детскую школу искусств, построить библиотеку и универсальную спортплощадку. На 2020-2024 годы запланированы капремонт и реконструкция Новочарской средней школы №2. К 2023 году предполагается создать в поселке парк культуры и отдыха. Работы по этим объектам уже начаты. В дальнейшем вахтовый поселок может стать постоянным населённым пунктом, например, рабочим посёлком, где будет все необходимо для комфортной жизни", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Забайкальского края Михаила Чуркина.
В 2019 году БГК стала резидентом ТОР "Забайкалье", инвестор построит в Каларском районе ГМК по добыче и переработке медной руды, производству катодной меди и товарного сульфидного концентрата. Объем инвестиций в проект в рамках соглашения с управляющей компанией составит 75,9 миллиарда рублей (без НДС).
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В апреле 2019 года правительство Забайкальского края, БГК и администрация Каларского района подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Для развития комфортной среды была разработана концепция развития Новой Чары.
Как сообщалось, правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке под председательством вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева в апреле приняла решение выделить 353 миллиона рублей на ремонт социальных объектов в поселке Новая Чара.
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