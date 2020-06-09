Начат ремонт соцобъектов в рамках развития Каларского района Забайкалья

ЧИТА, 9 июн - РИА Новости. В . В Забайкальском крае начаты работы по ремонту и строительству социальных объектов в поселке Новая Чара в рамках проекта развития Каларского района, где "Байкальская горная компания" занимается освоением Удоканского месторождения меди, сообщает правительство региона.

"К 2021 году планируется отремонтировать в поселке детский сад, Новочарскую детскую школу искусств, построить библиотеку и универсальную спортплощадку. На 2020-2024 годы запланированы капремонт и реконструкция Новочарской средней школы №2. К 2023 году предполагается создать в поселке парк культуры и отдыха. Работы по этим объектам уже начаты. В дальнейшем вахтовый поселок может стать постоянным населённым пунктом, например, рабочим посёлком, где будет все необходимо для комфортной жизни", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Забайкальского края Михаила Чуркина.

В 2019 году БГК стала резидентом ТОР "Забайкалье", инвестор построит в Каларском районе ГМК по добыче и переработке медной руды, производству катодной меди и товарного сульфидного концентрата. Объем инвестиций в проект в рамках соглашения с управляющей компанией составит 75,9 миллиарда рублей (без НДС).

В апреле 2019 года правительство Забайкальского края, БГК и администрация Каларского района подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Для развития комфортной среды была разработана концепция развития Новой Чары.