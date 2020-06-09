России за сутки 11 709 человек выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За сутки после COVID-19 в России выписаны 11 709 человек, всего выздоровели 242 397, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 11 709 человек... За весь период выписано 242 397 человек", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки 5390 человек выписаны в Москве, 818 - в Нижегородской области, 641 - в Подмосковье, 222 - в Свердловской области, 186 - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.