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2020-06-09T10:40
https://ria.ru/20200609/1572668255.html
России за сутки 11 709 человек выздоровели от COVID-19
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РИА Новости

России за сутки 11 709 человек выздоровели от COVID-19

10:40 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За сутки после COVID-19 в России выписаны 11 709 человек, всего выздоровели 242 397, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 11 709 человек... За весь период выписано 242 397 человек", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки 5390 человек выписаны в Москве, 818 - в Нижегородской области, 641 - в Подмосковье, 222 - в Свердловской области, 186 - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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