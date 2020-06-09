В России за сутки умер 171 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В России за сутки умер 171 человек с COVID-19, за все время - 6142, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
"За последние сутки умерли 171 человек... За весь период умерли 6142 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 59 человек за сутки умерли в Москве, 41 - в Санкт-Петербурге, 12 - в Подмосковье.
Рекордный показатель по числу смертей пациентов с коронавирусом в России был зафиксирован 29 мая - 232.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.