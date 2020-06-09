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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T10:39
https://ria.ru/20200609/1572668112.html
В России за сутки умер 171 пациент с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1036x0_80_0_0_8aa0e0f0987f33c78bcd2082107aa07b.jpg
РИА Новости

В России за сутки умер 171 пациент с коронавирусом

10:39 09.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В России за сутки умер 171 человек с COVID-19, за все время - 6142, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
"За последние сутки умерли 171 человек... За весь период умерли 6142 человек", - говорится в сообщении.
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
10:37Распространение нового коронавируса
В России за сутки выявили 8595 случаев заражения коронавирусом
В частности, 59 человек за сутки умерли в Москве, 41 - в Санкт-Петербурге, 12 - в Подмосковье.
Рекордный показатель по числу смертей пациентов с коронавирусом в России был зафиксирован 29 мая - 232.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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