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2020-06-09T11:01
https://ria.ru/20200609/1572667458.html
Власти Шри-Ланки продлили до 11 июля действие виз для иностранцев
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РИА Новости

Власти Шри-Ланки продлили до 11 июля действие виз для иностранцев

10:31 09.06.2020 (обновлено: 11:01 09.06.2020)
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© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
© Fotolia / M.V. Photography
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Власти Шри-Ланки продлили до 11 июля действие всех типов виз для иностранцев в стране, включая россиян, сообщило посольство РФ в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике.

"Правительство Шри-Ланки приняло решение продлить до 11 июля 2020 г. срок действия всех типов истекающих виз для находящихся в стране иностранных, в том числе российских, граждан. В случае, если вы планируете покинуть Шри-Ланку до 11 июля 2020 г., оплатить продление визы можно в день вылета в аэропорту г. Коломбо", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что в иных случаях оплата и продление производятся в департаменте иммиграции и эмиграции после предварительной регистрации и записи, при этом штраф за нарушение сроков продления визы, если она истекла в период с 7 марта по 11 июля 2020 года, взиматься не будет.
Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки планируют с 1 августа возобновить работу туристического сектора в соответствии со строгими правилами, включая многочисленные тесты на коронавирус во время пребывания туристов. В связи с распространением коронавируса власти страны в середине марта объявили о закрытии страны для предотвращения распространения заболевания. Согласно последним данным, в Шри-Ланке отмечен 1 801 случай заболевания, включая 11 погибших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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