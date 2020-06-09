Власти Шри-Ланки продлили до 11 июля действие виз для иностранцев

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Власти Шри-Ланки продлили до 11 июля действие всех типов виз для иностранцев в стране, включая россиян, сообщило посольство РФ в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике.

"Правительство Шри-Ланки приняло решение продлить до 11 июля 2020 г. срок действия всех типов истекающих виз для находящихся в стране иностранных, в том числе российских, граждан. В случае, если вы планируете покинуть Шри-Ланку до 11 июля 2020 г., оплатить продление визы можно в день вылета в аэропорту г. Коломбо", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что в иных случаях оплата и продление производятся в департаменте иммиграции и эмиграции после предварительной регистрации и записи, при этом штраф за нарушение сроков продления визы, если она истекла в период с 7 марта по 11 июля 2020 года, взиматься не будет.

Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки планируют с 1 августа возобновить работу туристического сектора в соответствии со строгими правилами, включая многочисленные тесты на коронавирус во время пребывания туристов. В связи с распространением коронавируса власти страны в середине марта объявили о закрытии страны для предотвращения распространения заболевания. Согласно последним данным, в Шри-Ланке отмечен 1 801 случай заболевания, включая 11 погибших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.