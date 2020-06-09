Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T11:07
https://ria.ru/20200609/1572667159.html
Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350
https://cdn24.img.ria.ru/images/155485/03/1554850313_0:221:3072:1949_1036x0_80_0_0_eb3616a0b65fdcc9097c1a7a671d0f69.jpg
РИА Новости

Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350

10:26 09.06.2020 (обновлено: 11:07 09.06.2020)
0
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Вооруженные силы получат технику не позднее 2023 года.
Система ПВО С-400 Триумф
20 марта, 08:00
Жажда "Триумфа": почему у США не получаются зенитные ракетные системы
С-350 "Витязь" предназначена для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система может одновременно отражать удары различных средств воздушного нападения в диапазонах от предельно малых до больших высот. Кроме того, она способа работать как автономно, так и в составе эшелонированной ПВО. Государственные испытания "Витязя" завершились в прошлом году.
С-400 "Триумф" производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" призвана защищать от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в 2020-м Вооруженные силы получат четыре полковых комплекта "Триумфа". Такие комплексы уже несут боевое дежурство в Арктике, Центральной России, а также на юге страны. Информация о том, сколько всего систем С-400 находится на вооружении российской армии, засекречена.
ЗРС С-350Е Витязь
14 января, 16:46Новое оружие России
Первую ЗРС С-350 "Витязь" разместят в Ленинградской области
000000
Обсудить 0
АрктикаКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Сергей ШойгуЗРС С-350 "Витязь"С-400 «Триумф»Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала