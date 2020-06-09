Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350

С-350 "Витязь" предназначена для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система может одновременно отражать удары различных средств воздушного нападения в диапазонах от предельно малых до больших высот. Кроме того, она способа работать как автономно, так и в составе эшелонированной ПВО. Государственные испытания "Витязя" завершились в прошлом году.