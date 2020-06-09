В Крыму выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 457 случаев новой коронавирусной инфекции, написал он. Выздоровевших за весь период 324 человека.

Глава Крыма распорядился открыть для жителей региона с 15 июня все санатории и гостиницы республики, а не только санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией, как планировалось ранее. С 15 июня также откроются спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятий легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня.