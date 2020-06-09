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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T10:23
https://ria.ru/20200609/1572666990.html
В Крыму выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571968841_0:60:3097:1802_1036x0_80_0_0_7f8f1449e38b4cc2e5952da54a56922d.jpg
РИА Новости

В Крыму выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

10:22 09.06.2020 (обновлено: 10:23 09.06.2020)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Евпатории
Отдыхающие на пляже в Евпатории
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Евпатории. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о выявлении за прошедшие сутки новых 11 случаев коронавирусной инфекции, общее число достигло 457.
"За 8 июня на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Десять из них выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, один случай – при обращении за медицинской помощью", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", отметив, что все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 457 случаев новой коронавирусной инфекции, написал он. Выздоровевших за весь период 324 человека.
Глава Крыма распорядился открыть для жителей региона с 15 июня все санатории и гостиницы республики, а не только санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией, как планировалось ранее. С 15 июня также откроются спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятий легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика Крым
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