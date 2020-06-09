В Пермском крае число умерших с COVID-19 пациентов достигло 70

ПЕРМЬ, 9 июн - РИА Новости. Еще одна пациентка, зараженная коронавирусной инфекцией, скончалась в Пермском крае, женщина страдала от рака, который стал основной причиной ее смерти, общее число умерших с COVID-19 достигло 70, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"Летальный исход зафиксирован у инфицированной женщины 53 лет, у которой было онкологическое сопутствующее заболевание, оно стало основной причиной смерти. Таким образом, в регионе 70 летальных исходов пациентов с COVID-19: 30 умерли непосредственно от коронавирусной инфекции, еще 40 - не от COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2202 человек, выздоровели 1311 пациентов, 70 скончались, на домашнем карантине остаются более 3 тысяч пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.