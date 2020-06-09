В Пермском крае число умерших с COVID-19 пациентов достигло 70

"Летальный исход зафиксирован у инфицированной женщины 53 лет, у которой было онкологическое сопутствующее заболевание, оно стало основной причиной смерти. Таким образом, в регионе 70 летальных исходов пациентов с COVID-19: 30 умерли непосредственно от коронавирусной инфекции, еще 40 - не от COVID-19", — говорится в сообщении.