ПДК в озере Пясино после ЧП в Норильске в норме, заявили в МЧС

По словам замглавы МЧС России, движение нефтепродуктов на воде задерживают боны. Самые эффективные из них - морские, но даже они не могут гарантировать полную герметичность.

"Говорить о том, что держат или не держат... Основную массу они, конечно, держат. Говорить о том, что это абсолютно герметично, - это наивно, и, мне кажется, даже школьнику ясно, что никаким путем это невозможно прекратить", - добавить Чуприян.