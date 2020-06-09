США и России надо продлить СНВ-3, уверен экс-чиновник госдепа

ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. США и России надо продлить истекающий в феврале 2021 года договор о сокращении стратегических наступательных вооружений ( СНВ-3 ), чтобы выиграть время для подготовки нового соглашения в сфере контроля над вооружениями с участием Китая , заявил РИА Новости бывший помощник госсекретаря Фрэнк Роуз

В понедельник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым о переговорах относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне. Он уточнил, что на переговоры приглашен также представитель КНР. Агентство Блумберг сообщало ранее, что переговоры состоятся 22 июня в Вене

"Нынешние рамки (СНВ-3) являются строго двусторонними рамками между Соединенными Штатами и Россией. Но Китай все больше влияет на эти двусторонние расчеты в сфере (стратегической) стабильности... Поэтому я полагаю, что мы должны продлить СНВ-3, чтобы выиграть некоторое время для работы над некоторыми из этих ключевых вопросов", - сказал Роуз.

Говоря о предмете для переговоров с Россией, экс-чиновник высказал мнение, что США заинтересованы помимо собственно стратегического оружия в трех темах. Первая – новые нестратегические виды вооружений, такие как, например, российский ядерный подводный комплекс "Посейдон", которые "разрушают архитектуру стратегической стабильности между РФ и США". Вторая тема – безопасность в космосе, а третья – кибербезопасность.

"Есть и четвертая тема – это новые игроки вроде Китая. Не думаю, что контроль над вооружениями будет устойчивым в долгосрочной перспективе, если мы не найдем способ включить Китай в будущие соглашения", - уверен эксперт.

В связи с этим Роуз назвал обоснованным подход администрации Дональда Трампа к приглашению Китая к переговорам, однако подверг ее критике за то, что, как он считает, о таком приглашении Китай узнал из публичного заявления американского президента.

По мнению Роуза, который ранее не раз участвовал в переговорах и с российскими, и с китайскими чиновниками, Россия заинтересована во включении Китая в договоренности, поскольку между двумя странами, несмотря на "стратегическое партнерство" есть напряженность в отношениях.

Руководители РФ и КНР не раз заявляли, что отношения между странами достигли беспрецедентно высокого уровня, стороны подтверждают настрой на дальнейшее продвижение стратегического партнерства.

Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.