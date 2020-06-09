Московский бизнес стал чаще брать кредиты под гарантии города

"Средний объем поручительств фонда постепенно растет. Сегодня он составляет порядка 19 миллионов рублей. Действующий гарантийный портфель составляет около 21 миллиарда рублей. Он покрывает долговые обязательства клиентов в объеме 42 миллиардов рублей", - добавляются на сайте слова исполнительного директора Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антона Купринова.