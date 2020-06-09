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Московский бизнес стал чаще брать кредиты под гарантии города
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РИА Новости

Московский бизнес стал чаще брать кредиты под гарантии города

08:13 09.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Столичные предприниматели с начала года получили более восьми миллиардов рублей кредитов с гарантийной поддержкой, что на 16% больше, чем за этот же период 2019 года, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"За пять месяцев 2020 года столичные предприниматели получили в банках финансирование на общую сумму 8,8 миллиарда рублей с помощью Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ). Гарантии фонда покрывают до 70% кредита", - говорится в сообщении.
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Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, чьи слова приводятся на сайте, этот показатель на 16% больше аналогичного показателя прошлого года, тогда бизнес привлек 7,6 миллиарда рублей. По его словам, поручительства фонда в условиях кризиса позволяют банкам минимизировать риски.
"Средний объем поручительств фонда постепенно растет. Сегодня он составляет порядка 19 миллионов рублей. Действующий гарантийный портфель составляет около 21 миллиарда рублей. Он покрывает долговые обязательства клиентов в объеме 42 миллиардов рублей", - добавляются на сайте слова исполнительного директора Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антона Купринова.
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