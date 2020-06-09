Температура в Москве во вторник поднимется до 29 градусов

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сухая погода с переменной облачностью ожидается в Москве во вторник, столбики термометров поднимутся до 29 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня характер метеоусловий существенно не изменится и вновь будет определяться западной периферией антициклона. В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Температура в столице плюс 27-29, в Подмосковье плюс 25-30", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что день выдастся знойный и солнечный, температурный фон останется на 6-7 градусов выше климатической нормы июня.
"Ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба", - добавил Тишковец.